A Xiaomi quer dobrar as vendas físicas de dispositivos na China neste ano ante as estimativas dos analistas para as vendas no ano passado, de acordo com um documento interno. A meta sinaliza uma transição da estratégia de vendas focada na internet, que foi reproduzida pela concorrência.

O modelo de vendas na internet impulsionou a Xiaomi ao segundo lugar entre as vendedores de smartphones da China em 2015, apenas três anos depois de lançar seu primeiro dispositivo e cinco anos após a fundação.

Mas a Xiaomi ficou 12% abaixo de sua meta de vendas global, vendendo 70 milhões de dispositivos no ano em que rivais como Lenovo e Huawei contra-atacaram no mercado doméstico vendendo exclusivamente na internet.

O ano passado também viu uma desaceleração no mercado chinês de smartphones, o maior do mundo, e onde a Xiaomi faz a maior parte de suas vendas. Em resposta, a empresa visa acelerar as vendas nos varejistas e aumentar o número de lojas “Mi Home” para 50 ante 20, disse uma pessoa próxima ao assunto.

“A Xiaomi está tentando se expandir fora da internet rapidamente”, disse a fonte, que não quis ser identificada, uma vez que a informação é confidencial.

Analistas estimam que 40% do total global de vendas da Xiaomi em 2015, ou 28 milhões de smartphones, foram vendidos offline. Consultada, a empresa disse que ainda não estabeleceu metas de performance para este ano.

