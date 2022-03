Dado Ruvic / Reuters Xiaomi aponta crescimento acima do esperado em 2021

A fabricante chinesa de smartphones Xiaomi divulgou nesta terça-feira, 22, um aumento de 21,4% nas receitas do quarto trimestre de 2021, acima do esperado pelo mercado, diante de uma leve alta nas vendas após a escassez global de chips e os efeitos do pico da pandemia.

"Em 2021, passamos por uma situação muito complexa", disse o presidente da Xiaomi, Wang Xiang, em uma teleconferência de resultados. "A oferta está em uma posição muito severa ou apertada, e há um impacto geopolítico. No entanto, o desempenho da Xiaomi mostrou que somos uma empresa resiliente."

A receita subiu para US$ 13,45 bilhões no trimestre encerrado em 31 de dezembro, em comparação com US$ 57 bilhões no mesmo período do ano anterior e expectativas de analistas de US$ 61 bilhões, segundo dados da Refinitiv.

As vendas de smartphones aumentaram 4,4%, para 44,1 milhões de unidades no trimestre, disse a Xiaomi em comunicado.

O lucro líquido subiu 39,6%, para US$ 3 bilhões , também acima das expectativas dos analistas.

Wang disse que garantir um fornecimento constante de chips ainda era um desafio no primeiro trimestre de 2022, mas que espera uma melhora na situação até junho.

A empresa, que obtém a maior parte de sua receita com a venda de aparelhos celulares, disse que a receita de smartphones aumentou 18,4%, para US$ 42 bilhões no trimestre.