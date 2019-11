Felipe Rau/Estadão A Xiaomi inaugurou sua primeira loja física no Brasil em junho

A fabricante chinesa Xiaomi anunciou nesta quinta-feira, 14, que vai inaugurar uma nova loja física em São Paulo no dia 23 de novembro. Trata-se do segundo espaço físico da empresa: hoje a Xiaomi tem apenas uma loja no Shopping Ibirapuera, em São Paulo, cuja inauguração em junho deste ano atraiu 5 mil fãs da marca.

A inauguração faz parte do plano de expansão da Xiaomi no Brasil. “Chegamos à segunda loja da Xiaomi no Brasil com uma operação muito fortalecida. Estamos prestes a ultrapassar a barreira de 250 mil Mi Smart Bands vendidas mensalmente até aqui, por exemplo, contabilizando todos os canais em que atuamos”, afirma Luciano Barbosa, diretor da Xiaomi no Brasil, em referência às pulseiras inteligentes da marca.

Em agosto deste ano, o Estado adiantou que a Xiaomi abriria uma nova loja física até o final do ano.

No dia da inauguração, a Xiaomi vai distribuir mais de 5 mil brindes e realizará sorteios entre os usuários.

A Xiaomi voltou oficialmente ao Brasil em 2019 – a fabricante já esteve aqui em 2015, mas acabou engolida pela competição e por erros de estratégia, como vender produtos apenas em seu próprio site. Agora, a empresa vende 15 smartphones e mais de 250 produtos do ecossistema da marca no País – entre eles, há patinetes elétricos, câmeras de segurança, escovas de dente elétricas e até mochilas.