A fabricante chinesa Xiaomi vai começar a desenvolver, em casa, os processadores para seus smartphones. A empresa vai usar os chips na linha mais barata da marca a partir do segundo semestre de 2016, de acordo com fontes da agência de notícias Reuters. Procurada, a Xiaomi não comentou o assunto.

Com o uso de chips próprios, a Xiaomi pode pressionar fabricantes como Qualcomm e MediaTek, que tradicionalmente têm fornecido esses componentes para a empresa. Ainda não está claro quantas unidades do processador de baixo custo a companhia planeja fabricar ainda este ano.

A Xiaomi, que atualmente é a quinta maior fabricante de smartphones do mundo, contratou entre 200 e 300 pessoas para trabalhar no desenvolvimento do processador em cidades que incluem Nanquim, Pequim e Xangai.

“A Xiaomi está copiando o modelo de desenvolvimento de processadores já adotado pela Apple, Samsung e pela chinesa Huawei”, disse a fonte. Atualmente, somente essas três fabricantes são capazes de criar seus próprios processadores, o que tem garantido a elas alguma vantagem no mercado global.

De acordo com analistas, o desenvolvimento próprio de chips é parte da estratégia das fabricantes para manter sua participação de mercado e margens de lucro em um ambiente de intensa competição. O movimento da Xiaomi pode prejudicar especialmente a MediaTek, que forneceu cerca de 20 milhões de processadores para a Xiaomi no ano passado.

“Desenvolver os chips em casa pode custar mais se os fabricantes não tiverem escala suficiente para suportar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Ainda assim, eles precisa terceirizar o projeto para fábricas de terceiros”, disse a MediaTek, em nota.

