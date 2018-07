Leia mais Xiaomi diz que queda nas vendas de smartphones não atingirá empresa

A gigante de tecnologia chinesa, Xiaomi, patinou e fechou em baixa durante a sua estreia na bolsa de valores de Hong Kong, nesta segunda-feira, 9. As ações da fabricante de smartphones chegaram a cair 6% durante o pregão e encerrou o dia com valor abaixo do registrado na abertura de capital (IPO, na sigla em inglês).

As ações da Xiaomi estrearam sendo negociadas a US$ 2,12 o papel. O preço foi abaixo do estipulado na oferta inicial pública, registrada em US$ 2,17 e considerado valor médio mínimo para a negociação de suas 2,18 bilhões de ações oferecidas. Com o fechamento do mercado e após a dedução de taxas e despesas, a empresa disse que levantou cerca US$ 3,05 bilhões.

O desempenho de estreia da companhia não foi tão surpreendente para alguns analistas. Em entrevista ao site da CNBC, Hao Hong, chefe de pesquisa da BOCOM International disse que a precificação inicial levou foi avaliada em um valor muito mais alta em comparação com os concorrentes.

“Mesmo que a Xiaomi permaneça uma história muito boa, o mercado está em um estágio em que a empresa precisa se provar bem antes de esperar que o mercado dê uma boa avaliação”, disse Hong.

Analistas já haviam citado uma série de fatores para o preço relativamente fraco, como o atraso do Recibo Depositário Chinês (CDR, em inglês) e o recente sentimento negativo do investidor em relação às ações globais, como os temores de guerra comercial entre os Estados Unidos e a China.

A Xiaomi é considerada a quarta maior fabricante de smartphones do mundo e ficou famosa por produzir dispositivos de baixo preço que atraíram comparações - favoráveis ​​e acusatórias - com os modelos de iPhone da Apple.

O mau desempenho da Xiaomi na estreia assustou ou mercado asiático. A empresa era uma das promessas da bolsa de valores de Hong Kong.

Entre os IPOs previstos para os próximos meses há uma operação de US$ 4 bilhões da plataforma Meituan Dianping e de US$ 10 bilhões da maior operadora de torres de telecomunicações do mundo, China Tower.