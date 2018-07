Leia mais

O Yahoo frustrou as expectativas do mercado nesta segunda-feira, 18, ao não anunciar novidades no processo de leilão de sua divisão de busca e propaganda. A data era o prazo final para que empresas apresentassem suas propostas para adquirir a divisão da companhia comandada por Marissa Mayer, e havia apostas de que o Yahoo já divulgaria o resultado do processo logo após o fim do prazo.

Entre as empresas que podem fazer parte da corrida pelo Yahoo, estão as operadoras norte-americanas Verizon e AT&T, bem como um consórcio liderado pelo fundador da Quicken Loans, Dan Gilbert, e apoiado pelo bilionário Warren Buffett. "Não temos nada a anunciar hoje no processo de estratégias alternativas", disse Marissa Mayer, presidente-executiva da empresa, em conferência para acionistas. "Estamos indo fundo no processo de avaliar as propostas."

A riqueza do Yahoo diminuiu com a executiva Marissa Mayer, que fez pouco progresso nas tentativas de ganhar terreno contra empresas mais novas e maiores como Facebook e Google. O principal destaque negativo ficou por conta do Tumblr, rede social adquirida pela empresa por US$ 1,1 bi em 2013 – no balanço divulgado nesta segunda-feira,

O morno progresso em recuperar o negócio atraiu pressões de investidores ativistas, que pressionaram o Yahoo a lançar um leilão de seu principal negócio em fevereiro. O Yahoo também disse que poderia cindir o negócio.

A receita nos atividades emergentes da companhia, os quais Mayer chama de Mavens — publicidade mobile, em video, nativa e social — subiram 25,7%, a US$ 504 milhões, no trimestre encerrado em 30 de junho.