Dado Ruvic/Reuters Mensagens enviadas a milhões de usuários do Yahoo Mail são examinadas e enviadas para anunciantes

Na última terça-feira, 28, uma reportagem do jornal Wall Street Journal mostrou que o Yahoo está usando seu banco de dados proveniente do seu serviço de e-mail, o Yahoo Mail para oferecer um novo serviço para empresas. A nova ferramenta dá dicas de comportamento dos usuários Yahoo e do que eles gostariam de consumir.

Segundo a reportagem, o serviço faz uma varredura na caixa de entrada de 200 milhões usuários do Yahoo Mail para saber o que os usuários estão planejando comprar ou fazer. Entre as informações oferecidas aos anunciantes está se o usuário viaja frequentemente e que tipo de produtos e em qual ele compra.

Desde então, usuários do mundo inteiro estão procurando formas de burlar essa coleta. A boa notícia é que já encontraram formas de impedir a varredura dos e-mails, pelo menos por enquanto. O site de tecnologia The Verge explicou que é possível se prevenir e até mesmo desativar a leitura feita pelo Yahoo.

Para isso é necessário desativar as opções de publicidade, contida na página “Gerenciador de Interesse de anúncios”. Depois disso, é preciso clicar em “On Yahoo” e optar por desativar mais uma vez a opção de personalização com base em interesses.

Segundo o The Verge, para estar protegido é preciso desativar as duas opções. Caso contrário, o Yahoo ainda consegue examinar os e-mails, classificá-los por interesses e repassar aos anunciantes. O passo a passo manual também é exigido para os usuários do Yahoo premium.