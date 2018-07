REUTERS

O Yahoo anunciou nesta sexta-feira, 19, que contratou conselheiros para formar um comitê especial disposto a explorar alternativas estratégicas para a empresa. Trata-se de mais uma indicação de que a empresa comandada por Marissa Mayer considera uma possível venda de seus negócios de internet, que incluem e-mail, busca e o serviço de blogs Tumblr.

O comitê – que inclui representantes do bancos Goldman Sachs, JP Morgan Chase e investidores da PJT Partners – vai mediar o contato com possíveis interessados no negócio.

O Yahoo é uma empresa com valor de mercado estimado em US$ 28,4 bilhões. Ela é formada pela divisão dos negócios de internet – que tem valor estimado por analistas entre US$ 3,4 bilhões e US$ 4,1 bilhões –, mas também administra uma participação de 35,5% no Yahoo Japan e de 15% no gigante do comércio eletrônico Alibaba. Em dezembro, o Yahoo anunciou sua divisão em duas empresas: a original ficará com os papéis no Alibaba, enquanto a fatia no Yahoo Japan e os negócios de internet formarão a nova empresa.

A Verizon, uma das principais operadoras norte-americanas, é citada por fontes próximas como uma das possíveis interessadas. Os rumores cresceram desde que o diretor financeiro da operadora chamou os ativos do Yahoo de “intrigantes” quando participou de uma conferência na cidade de Nova York no último mês. O Yahoo disse ainda que o comitê fará recomendações a respeito de qualquer possível transação realizada pela companhia.

Após o anúncio da criação do comitê, as ações do Yahoo tiveram ligeira valorização no mercado, com alta de 2% no pregão da última sexta-feira na bolsa de Nova York. No entanto, o preço dos papéis da empresa permanece cerca de 30% abaixo do registrado no início de 2015.

Divisão. Durante o anúncio da formação do comitê, o Yahoo reiterou que vai seguir em frente com o plano de separar seus negócios em duas empresas. Caso cumpra os requisitos necessários da Securities and Exchange Comission (SEC), entidade que regula negócios de empresas listadas em bolsas americanas, a divisão deve ser concluída em até 12 meses.

Após a divisão, a nova empresa poderá ser vendida. Parte dos investidores da empresa têm pressionado a presidente executiva do Yahoo, Marissa Mayer, a tomar essa decisão.

O grupo de investimentos Starboard, que detém 0,75% da empresa, ameaçou nessa semana iniciar uma batalha no conselho administrativo da empresa para vender os negócios de internet. “Parece óbvio que o surgimento do comitê só está acontecendo por conta dessa ameaça da Starboard”, disse Brian Wieser, analista da Pivotal Research, à Reuters.

Cortes. Menos de dois meses depois de anunciar a separação dos negócios de internet em uma nova empresa, o Yahoo disse que iria explorar “estratégias alternativas” como parte de um plano de reestruturação. A empresa também anunciou um corte de 15% de seus funcionários no mundo todo. A companhia anunciou a demissão de 107 empregados na semana passada.

Ao final das demissões, a empresa ficará com uma estrutura 42% menor que a que tinha em 2012, quando Marissa Mayer assumiu o cargo de presidente executiva.

O enxugamento de estrutura é um passo tomado pela empresa para reduzir suas perdas: ao longo de 2015, o Yahoo reportou prejuízo de US$ 4,47 bilhões, causado principalmente por uma revisão no valor de mercado de suas unidades, que foram “superestimadas” pela empresa – como o serviço de blogs Tumblr.

Ao longo de 2015, o Yahoo registrou receitas de US$ 4,97 bilhões – crescimento de 8% com relação ao ano anterior.

