AFP

O Yahoo está explorando a possibilidade de vender patentes, propriedades e outros ativos “não estratégicos” por valores que variam entre US$ 1 bilhão e US$ 3 bilhões. A informação é do diretor financeiro da empresa, Ken Goldman, durante evento anteontem, nos EUA.

Leia também:

Time pode comprar divisão de internet do Yahoo, diz agência

No evento, Goldman falou mais sobre a estratégia da empresa para reencontrar o caminho do lucro nos próximos meses. Segundo ele, um recém-criado comitê com participação dos bancos Goldman Sachs e JP Morgan Chase têm avaliado alternativas para a rápida venda de alguns ativos de menor importância para o Yahoo.

De acordo com o executivo, a empresa vendeu ou licenciou mais de US$ 600 milhões em patentes nos últimos três anos.

Pressão. Para o mercado, a criação recente do comitê é mais um indício de que o grupo comandado por Marissa Mayer considera uma possível venda de seus negócios de internet, que incluem e-mail, busca e o serviço de blogs Tumblr.

Com valor de mercado estimado em US$ 28,4 bilhões, o Yahoo tem hoje seus negócios divididos em três partes: além da divisão de negócios de internet – que tem valor estimado por analistas entre US$ 3,4 bilhões e US$ 4,1 bilhões –, a empresa também administra uma participação de 35,5% no Yahoo Japan e de 15% no gigante do comércio eletrônico Alibaba.

Em dezembro, o Yahoo anunciou sua divisão em duas empresas: a original ficará com os papéis no Alibaba, enquanto a fatia no Yahoo Japan e os negócios de internet formarão a nova empresa. A separação deve acontecer em 12 meses.

Além da cisão, a empresa ainda anunciou um corte de 15% de seus funcionários no mundo – ao fim das demissões, a empresa terá estrutura 42% menor do que a que tinha em 2012, quando Mayer assumiu o comando.

O enxugamento de estrutura é um passo tomado pela companhia para reduzir suas perdas: ao longo de 2015, o Yahoo reportou prejuízo de US$ 4,47 bilhões, causado principalmente por uma revisão no valor de mercado de suas unidades, que foram “superestimadas” pela empresa – caso do serviço de blogs Tumblr.

Compra. Nas últimas semanas, rumores dão conta de que a operadora norte- americana Verizon e o conglomerado de mídia Time estariam interessados em adquirir o negócio de internet do Yahoo. Questionado sobre o assunto no evento, o diretor financeiro Ken Goldman não confirmou os boatos, mas disse que o comitê “está alinhado para descobrir as melhores ofertas para criar valor para nossos investidores”

/REUTERS