YouTube Mudança no algoritmo do YouTube destacará reportagens quando pesquisas forem sobre assuntos do momento

Os usuários do YouTube poderão ter acesso a notícias sem mesmo ter que sair da plataforma. Isso porque, desde a última segunda-feira, 9, a empresa de vídeos do Google remodelou seu sistema de busca para dar destaques a reportagens jornalísticas quando a busca é sobre assuntos do momento. A novidade entrou em vigor em 17 países entre eles o Brasil, mas só foi anunciada oficialmente no País nesta terça-feira, 10.

Com a novidade, quando o usuário busca por assuntos de ampla cobertura jornalística como, por exemplo, o resgate de crianças presas em uma caverna na Tailândia, o YouTube mostrará primeiro uma série de vídeos produzidos e publicados pela imprensa.

Eduardo Brandini, diretor de Media e entretenimento do YouTube Brasil, explica que a plataforma de vídeos adotou o algoritmo de inteligência artificial do Google para definir e classificar as buscas.

Na prática, o algoritmo avalia se a busca está relacionada a algum assunto que está sendo noticiado no momento. Quando isso acontece, o YouTube vai priorizar vídeos publicados por canais de empresas de mídia tanto no resultado da busca quanto na página principal.

“Depois de identificar que se trata de assuntos amplamente noticiados, o próprio algoritmo avalia qual reportagem deve aparecer primeiro na nossa lista de notícias”, diz Brandini. Os critérios usados pelo algoritmo variam de data de publicação a número de engajamentos do vídeo.

Ajuda de custo. Em âmbito global, a empresa disse ainda que vai desembolsar US$ 25 milhões em investimentos para melhorar o engajamento da imprensa com os meios digitais. A verba será oferecida em bolsas para empresas de comunicação que aplicarem projetos que podem ser desde compra de equipamentos a formação para funcionários.

O programa prevê ainda a criação de um grupo de trabalho formado por membros de de empresas de mídia e especialistas de todo o mundo. A equipe será responsável por desenvolver novos recursos, melhorar a experiência de notícias na plataforma e enfrentar os próximos desafios. Entre as empresas de mídia já confirmada estão a Vox, Jovem Pan e India Today.

“Quando acontece uma notícia importante, queremos que nossos usuários saibam disso”, explicou a empresa em uma publicação em seu blog oficial assinada por Neal Mohan e Robert Kyncl, respectivamente chefe de produto e chefe de negócios da empresa. “É por isso que vamos destacar vídeos da imprensa sobre esse assunto diretamente na página inicial do YouTube”.

Parceiros. Além disso, aparecerão para os usuários informações complementares de sites terceiros como artigos relacionados do Wikipédia e da Enciclopédia Britânica. A empresa disse ainda que a plataforma terá vídeos sobre assuntos históricos para evitar a propagação de teorias da conspiração e notícias falsas.

“Sabemos que as notícias falsas continuarão na plataforma, até porque parte delas está relacionada a conteúdos de comédia. Mas queremos combater isso e estamos adotando algumas medidas”, completa Brandini ao dizer que estão avaliando parcerias com outras instituições dispostas a colaborar com informações.

Segundo a empresa, as novidades já foram liberadas para 17 países como Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, França, Itália, Japão, México, Índia, África do Sul e Nigéria. E a expectativa é dobrar o número de países contemplados nos próximos meses.

A escolha do Brasil entre os primeiros países a receberem as novidades não foi aleatória. “O País está entre os cinco principais mercados do YouTube. E o Google entende que este ano é um momento delicado principalmente por conta das eleições”, explica Brandini.

Estratégia. As mudanças fazem parte de uma série de iniciativas do Google para evitar a propagação de notícias falsas. O maior buscador do mundo lançou em março a Iniciativa Google News, sob o guarda chuva de ajudar o jornalismo a prosperar na era digital.

“Acreditamos que o jornalismo de qualidade exige fluxos de receita sustentáveis ​​e que temos a responsabilidade de apoiar a inovação em produtos e o financiamento de notícias”, justifica a empresa ainda na publicação.

O YouTube garantiu ainda que vai expandir a equipe de suporte a editores de mídia para dar treinamentos de melhores práticas e formatos, desenvolvimento de público-alvo, como operar a plataforma diariamente, além de integrações técnicas sofisticadas.