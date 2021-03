Lucy Nicholson/Reuters O Youtube é a plataforma de vídeos do Google

Mirando no TikTok e no Instagram, o Youtube lançou nesta sexta-feira, 19, os Shorts, ferramenta de vídeos curtos gravados diretamente do celular e em formato vertical de até 60 segundos de duração. O recurso está disponível somente para criadores dos Estados Unidos e da Índia, sem previsão para chegar a outros países.

Assim como na praticidade encontrada nos aplicativos dos concorrentes, os Shorts trazem ferramentas de edição para adicionar músicas, sons, textos ou para acelerar ou desacelerar a gravação.

Os Shorts poderão ser encontrados na página inicial dos usuários, na barra de pesquisa do Youtube, no feed de inscrições, no módulo “O que assistir a seguir” e na home dos canais que fizerem o conteúdo.

O Youtube afirma que não será possível para o criador gerar receita com os Shorts, mas diz que há chances de a ferramenta ser monetizada no futuro conforme experimentos e melhorias sejam feitos.