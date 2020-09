YouTube O YouTube Shorts será uma aba dentro do próprio aplicativo do YouTube

Primeiro, o Instagram lançou o Reels, para rivalizar com o TikTok. Agora, é a vez do YouTube entrar na disputa: a empresa lançou nesta segunda-feira, 14, uma ferramenta de criação de vídeos curtos, chamada de YouTube Shorts. O serviço será disponibilizado nas próximas semanas, ainda em fase de testes, em aparelhos Android na Índia — não há previsão de lançamento no Brasil.

“O Shorts é uma nova experiência de vídeo em formato curto para criadores e artistas que desejam gravar vídeos curtos e cativantes usando apenas seus celulares”, disse a empresa em publicação no seu blog nesta segunda.

O YouTube Shorts será uma aba dentro do próprio aplicativo do YouTube .O recurso permite que você grave e edite vídeos de até 15 segundos, com ferramentas como controles de velocidade, cronômetro e opções de contagem regressiva para gravação sem as mãos. Também é possível incluir músicas nos conteúdos e editar vários vídeos juntos.

O YouTube disse que vai expandir o serviço para iPhones e também para outros países em breve.

A Índia parece um lugar estratégico para a primeira experiência do Shorts: o país baniu o TikTok e outros 58 aplicativos em junho, alegando que as plataformas estavam “envolvidas em atividades que são prejudiciais à soberania e integridade da Índia”.