YouTube Logo do YouTube deixa de ter a caixa vermelha ao redor da palavra Tube.

A plataforma de vídeos YouTube anunciou nesta terça-feira, 29, que seus serviços passaram por uma reformulação visual. A partir desta data, tanto a versão para desktop como o aplicativo da empresa vão apresentar um novo esquema de cores, fontes e funcionalidades. Além disso, o logotipo do serviço, que permaneceu inalterado desde o seu lançamento em 2005, vai mudar. Agora, a palavra YouTube virá acompanhada do já característico botão vermelho de reproduzir (o famoso "play") exibido nos vídeos.

Para a companhia, a mudança de logo vai permitir que o YouTube se adapte melhor às diferentes telas em que está disponível. Afinal, desde 2005, o serviço deixou de ser exclusividade dos computadores e passou a estar disponível em tablets, smartphones, consoles de videogame e Smart TVs. De acordo com o anúncio, nas telas menores, o logo completo será substituído pelo ícone de play, que "sozinho consegue carregar a marca YouTube".

As mudanças, no entanto, se resumem ao campo estético, e o YouTube fez questão de afirmar que sua missão continua inalterada: “dar voz e mostrar o mundo para as pessoas”.

YouTube A versão para desktop foi redesenhada usando a estética Material Design, que já é aplicada no buscador do Google, no Android e no Docs.

Aplicativo. O aplicativo do serviço ganhou uma cara mais limpa, com os botões de navegação na parte inferior da tela. Duas novas abas foram adicionadas: uma com a biblioteca de vídeos do usuário e a outra com as informações sobre a conta.

Assim como acontece no desktop, o usuários do YouTube poderão escolher no app se desejam reproduzir os vídeos em velocidade normal, acelerada ou reduzida. Outra novidade é que agora, no smartphone e em outras plataformas, os vídeos "verticais" (aqueles que são filmados com o ceular na vertical) vão se adaptar ao formato da tela, em vez de serem exibidos com barras laterais pretas.

Para os próximos meses, a empresa está planejando uma atualização que permitirá que o usuário saia de um vídeo para o outro deslizando o dedo pela tela. Os vídeos estarão dispostos em uma lista de reprodução, então para voltar para o anterior ou pular para o próximo, será necessário somente arrastar a tela para a direita ou esquerda.

Desktop. Em maio, um projeto com as mudanças planejadas para a interface de computadores do YouTube foi divulgado. Devido à boa repercussão, o YouTube decidiu efetivar o novo modelo, que foi criado para deixar o site mais simples e intuitivo, com foco total nos vídeos. A maior novidade é que agora o usuário pode escolher o Dark Theme, que deixa o fundo do site preto, numa tentativa de aproximar a plataforma do mundo do cinema.

Assim como fez no aplicativo, o Google aplicou a lógica de Material Design — usada no serviço de buscas, no Android e no Docs — na versão de desktop do YouTube. Na prática, a nova interface apresenta menos sombras, caixas, formulários e dados em cada página.