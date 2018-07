YouTube YouTube Music é a nova plataforma de streaming de música

Leia mais YouTube lançará serviço de streaming de música na próxima semana

O YouTube está contratando especialistas em música ao redor do mundo para tornar mais nacional - e autêntico - seu novo serviço de música, o YouTube Music. Entre as regiões que devem receber mais investimentos está o Brasil e a França, segundo divulgou a própria empresa.

Para T. Jay Fowler, presidente do YouTube Music, a curadoria de especialista locais e é uma maneira de evitar que as músicas norte-americanas definam a experiência do usuário de outros países. "Estamos fazendo um trabalho pesado de varredura nos catálogos para termos certeza de que estamos refletindo o que está acontecendo culturalmente no mundo", explicou.

O novo aplicativo estará disponível na terça-feira, 21, para usuários nos Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, México e Coreia do Sul. Mas ainda não há previsão para o serviço chegar ao País. A contratação de novos funcionários para atuar na nacionalização do app também não foi confirmada pelo YouTube Brasil.

O Google já tem curadores de playlists que trabalham no Google Play Music, mas eles têm tido um papel menor no aplicativo YouTube Music. Com as novas contratações, o novo aplicativo de streaming quer se destacar frente aos rivais Spotify e Apple Music.

A empresa anunciou ainda que está apefeiçoando seu serviço de assinatura de música e planejando uma grande estratégia de marketing para facilitar a usabilidade do aplicativo.

O novo streaming de música será inicialmente gratuito, mas já disse que terá uma versão premium para assinantes. Quem desejar desembolsar US$ 10 por mês terá acesso a recursos extras para assinantes como playlists personalizadas com base no histórico do YouTube.