O sucesso do TikTok está forçando alguns dos gigantes da internet a se mexer. Segundo o site The Information, o YouTube é o próximo nome na lista. O site de videos do Google estaria preparando um rival para o app chinês de vídeos curtos.

Batizado de Shorts, o serviço exibiria vídeos curtos num feed dentro do app, nos moldes do TikTok. Atualmente, o YouTube já tem um recurso popular inspirado em um outro rival: os Stories, criados pelo Snapchat e popularizados pelo Instagram.

De acordo com a publicação, o YouTube planeja tirar vantagem do amplo catálogo do YouTube Music, pois diversos vídeos no TikTok dependem da inclusão de músicas.

A investida do YouTube se justifica: no último ano, o TikTok foi baixado pela primeira vez 842 milhões de vezes. Segundo um relatório da consultoria AppAnnie, o crescimento da plataforma nos últimos dois anos foi de 125%. Dessa maneira, não será fácil derrubar o serviço. Em novembro de 2018, o Facebook lançou o Lasso um app de vídeos curtos altamente inspirado no TikTok. Até agora, porém, ele não decolou.