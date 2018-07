DIVULGAÇÃO

O YouTube está negociando direitos de filmes e séries de TV com grandes estúdios de Hollywood, de acordo com reportagem do jornal norte-americano The Wall Street Journal. A ideia da plataforma é tornar disponível filmes e séries populares na nova versão do site, o YouTube Red, até 2016. Com essa movimentação, a versão paga do tradicional canal de vídeos deve acirrar a disputa com os serviços de streaming de vídeos Netflix e Hulu.

Segundo o jornal, executivos do YouTube reuniram-se com estúdios de Hollywood nos últimos meses para considerar contratos e negociar licenças para novos conteúdos, de acordo com pessoas próximas ouvidas pelo jornal americano. A ex-chefe de programação da MTV, Susanne Daniels, e a ex-executiva de conteúdo do Netflix, Kelly Merryman, estariam envolvidas com este novo projeto do Red.

Ainda não está claro quais são as séries de TV e filmes que o YouTube quer adquirir, já que as negociações está em estágio inicial. A reportagem do jornal, entretanto, afirma que a empresa seguir no sentido contrário de seus concorrentes. Alguns conteúdos seriam exibidos exclusivamente no Red, em vez de chegar aos cinemas e em canais de TV por assinatura. Outros poderiam passar primeiro pelos cinemas e chegar ao Red na sequência.

Versão paga. O YouTube Red foi lançado no final de outubro deste ano nos Estados Unidos. Com uma mensalidade de US$ 9,90, a versão paga do site de vídeos não exibe anúncios e prometeu exibir uma série de programas inéditos com os próprios youtubers.

Na época de lançamento do serviço, o diretor de negócios do YouTube, Robert Kyncl, repudiou qualquer tipo de comparação com o Netflix e outros serviços de streaming. Ele disse que o Red seguia um caminho completamente oposto da estratégia adotada por essas plataformas.