Dado Ruvic/Reuters O YouTube divulgou seu relatório de transparência do segundo trimestre

O YouTube anunciou nesta terça-feira, 25, que removeu 11,4 milhões de vídeos da plataforma no mundo todo nos últimos meses, por violações de suas políticas. Segundo a empresa, a maioria das remoções foram relacionadas à segurança infantil (3,8 milhões de vídeos), seguida de conteúdos de spam, informações enganosas e golpes (3,2 milhões de vídeos). Os números fazem parte do relatório de transparência do segundo trimestre de 2020, divulgado pelo YouTube.

O serviço de vídeos afirma que 95% dos conteúdos excluídos foram denunciados por meio de sistemas automáticos — 42% deles sem nenhuma visualização na plataforma antes da remoção e 33% com até 10 visualizações. Além disso, o YouTube diz que removeu mais de 2 bilhões de comentários por violação de suas diretrizes — aqui a empresa também inclui postagens filtradas como prováveis spams que não foram aprovadas pelos criadores de conteúdo.

“Ao contar com a capacidade de revisão humana muito reduzida devido à covid-19, fomos forçados a fazer uma escolha entre a possível subexecução ou a potencial aplicação excessiva. Escolhemos usar a tecnologia para ajudar em parte do trabalho normalmente realizado pelos revisores. O resultado foi um aumento na quantidade de vídeos removidos do YouTube: mais que o dobro da quantidade de vídeos removidos no trimestre anterior”, disse a empresa em comunicado nesta terça.

Especificamente no Brasil, a plataforma removeu cerca de 981 mil vídeos. Trata-se do terceiro país com mais conteúdos excluídos do YouTube: os Estados Unidos lideram o ranking, com aproximadamente 2 milhões de vídeos removidos, seguido da Índia, com 1,4 milhão.