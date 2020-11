Dado Ruvic/Reuters Hoje, 1,8 mil canais brasileiros têm mais de 1 milhão de inscritos

Leia mais Depois do Brasil, Kondzilla quer o mundo

O YouTube anunciou nesta quinta-feira, 5, que tem pelo menos 105 milhões de usuários ativos mensalmente no Brasil. O número, revelado pela empresa na tarde desta quinta-feira, 5 durante evento transmitido pela internet, inclui apenas usuários entre 18 e 65 anos – se consideradas crianças e adolescentes, a estatística pode ser ainda maior, mostrando o tamanho do poder da plataforma de vídeos do Google no País.

Em apresentação para a imprensa antes do Brandcast, evento voltado a marcas e anunciantes, o YouTube afirmou ainda que hoje já existem mais de 1,8 mil canais no País com mais de 1 milhão de inscritos – a empresa não diz quais são as principais categorias, mas afirma que entretenimento e bem estar estão entre os assuntos mais seguidos.

A empresa disse ainda que viu o tempo de visualização de conteúdos em televisões crescer 120% este ano, contra 2019 – ao todo, 40 milhões de brasileiros assistem a pelo menos um vídeo por mês no YouTube em suas TVs.

Segundo o YouTube, o isolamento social teve um impacto positivo em seu negócio: em pesquisa realizada com cerca de 2 mil brasileiros, em agosto deste ano, a companhia diz que 91% do público aumentou seu tempo de uso no site. Cerca de 54% dos entrevistados declararam ainda que pretendem usar a plataforma ainda mais após o final da pandemia do novo coronavírus.

Entre as principais razões para utilizar o YouTube, 79% dos entrevistados citou que busca “relaxar” quando assiste um vídeo. Outros 78% afirmam que acessam o site de olho em entretenimento, enquanto 65% busca “um tempo para si”. Na apresentação, a empresa destacou ainda as lives musicais, que marcaram os primeiros meses do período de isolamento social – entre os destaques, está a apresentação da cantora Marília Mendonça, que atingiu um pico de 3 milhões de visualizações simultâneas, suficiente para lotar 41 Estádios do Maracanã.

Originais

Durante a apresentação, o YouTube também mostrou quais serão os próximos programas de sua série de atrações originais. Entre os nomes confirmados, há séries de Whindersson Nunes (a 2ª temporada de Próxima Parada) e Galinha Pintadinha, um reality show do Porta dos Fundos para escolher um novo integrante (ou um “futuro ex-integrante”, como o grupo de comédia definiu o processo) e uma série documental de KondZilla sobre a música do Hemisfério Sul, chamada The Beat Diaspora.