Foto: YouTube Na última semana, a plataforma de vídeos YouTube anunciou que seus serviços passaram por uma reformulação visual. Desde o dia 29 de agosto, tanto a versão para desktop como o aplicativo da empresa estão usando um novo esquema de cores, fontes e funcionalidades. Além disso, o logotipo do serviço, que permaneceu inalterado desde o seu lançamento em 2005, agora é outro. Confira como a plataforma de vídeos evoluiu ao longo dos anos!

Foto: YouTube Em 14 de fevereiro de 2005, nasce oficialmente o YouTube. Na data, três antigos funcionários do PayPal — Chad Hurley, Steve Chen e Jawed Karim — registraram o domínio youtube.com. No começo, a página inicial da rede não se parecia em nada com a atual, já que ela só mostrava abas de favoritos, mensagens e o perfil do usuário.

Foto: YouTube Em outubro de 2006, o Google compra o serviço de vídeos por US$1,65 bilhão. Em 2007 acontece a primeira alteração no layout do site depois da aquisição. A principal mudança foi a colocação de vídeos promovidos na home do portal, uma vez que o sistema de ranqueamento do YouTube já havia sido implantado.

Foto: YouTube Em 2008, surge a versão mobile do site, mas é em 2009 que as principais mudanças ocorrem. Naquele ano, o YouTube começou a investir nos produtores de conteúdo, criando ferramentas para pagamento de direitos autorais e anúncios dentro dos vídeos. Foi lá também que o site começou a suportar o formato HD. No layout, a principal foi alteração foi na barra de pesquisas e nas abas.

Foto: YouTube Em maio de 2010, o layout muda novamente. A partir da data, o buscador da plataforma passou a ter destaque e os ícones para as outras abas foram diminuídos. As miniaturas de vídeo deixaram de estar em formato de lista e passaram a aparecer lado a lado.

Foto: YouTube Em 2012 o site do YouTube muda significamente e se aproxima de sua cara atual, que é bastante voltada para a interface dos smartphones. Foi nessa época que a plataforma mudou seu algoritmo de classificação de vídeos, priorizando tempo visto de vídeo e não quantidade de visualizações.

Foto: YouTube Em 2013, o site do YouTube continuou com os moldes do layout anterior, mas deixou de apresentar os vídeos em forma de lista. Na página inicial, indicava conteúdo para o usuário.

Foto: YouTube Em 2014, Susan Wojcicki assume o posto de CEO. Em 2015, surgem os vídeos 360º e a plataforma paga YouTube RED. No layout da página inicial, os vídeos aparecem com miniaturas maiores e títulos menores, o que deixa o site com um aspecto mais limpo.

Foto: YouTube Em 2016, o site deixa de apresentar um destaque maior e volta para o formato de vídeos dispostos lado a lado.