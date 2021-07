Dado Ruvic/Reuters Serviço do Google, Youtube é hoje a maior plataforma de vídeos do mundo

O Youtube irá lançar um recurso de dar "gorjetas" aos criadores de conteúdo da plataforma, similar ao que o Twitter já faz com as bonificações. Chamada de Super Thanks (Super Obrigado, em tradução livre), a ferramenta está em testes em 68 países, incluindo o Brasil, e não tem previsão de lançamento.

Usuários poderão bonificar os canais de Youtube com pagamentos de US$ 2, US$ 5, US$ 10 e US$ 50, mas não foi informado como serão esses valores no Brasil. O Youtube não descarta que, no futuro, outros valores possam ser adicionados.

Atualmente, a maior plataforma de vídeos do mundo remunera os criadores de conteúdo a partir da receita gerada pelos anúncios nos vídeos, bem como pagamentos diretos durante vídeos ao vivo (as lives).

O recurso está em testes para usuários de computador, Android e iPhone. Ao final do programa beta, estará disponível para todos os canais inscritos no Programa de Parceria do Youtube.