Lucy Nicholson/Reuters O usuário vai ter acesso a uma tela de verificação que vai identificar partes do vídeo antes da publicação

O YouTube anunciou na quarta-feira, 17, o lançamento de uma ferramenta para criadores de conteúdo que indica possíveis infrações de direitos autorais antes dos vídeos serem postados. Segundo a empresa, o recurso, chamado Checks, está disponível globalmente e usa um sistema automático de identificação de trechos nos conteúdos. A informação é do site americano The Verge e foi confirmada pelo Estadão.

Com a ferramenta, a intenção é facilitar a interação dos canais com vídeos na plataforma. Muitos produtores de conteúdo utilizam trechos de programas de TV e música que podem esbarrar na legislação de direitos autorais e no limite que cada produtora coloca sobre o seu material. Quando esses vídeos são detectados no ar, muitas vezes são excluídos dos canais por violar esses direitos.

O Checks quer evitar esse problema. Ao fazer o upload de um vídeo, o usuário vai ter acesso a uma tela de verificação, que vai identificar partes do vídeo que possam estar fora da conformidade. Segundo o YouTube, um sistema chamado Content ID, que já estava sendo utilizado pela empresa, é capaz de fazer essa "varredura" para mapear o conteúdo. Caso algum problema seja encontrado, o usuário será notificado nessa mesma tela, antes do vídeo ir ao ar.

Além de facilitar o processo para os usuários, o YouTube também está olhando para seus recursos de monetização, uma vez que conteúdos que não são derrubados podem render desde a sua publicação. No caso de violação de direitos autorais, o valor vinculado ao vídeo pode ser retido pela produtora original.

Em contato com a reportagem, o YouTube afirmou que o recurso já está disponível em todo o mundo desde o dia 16 de março.