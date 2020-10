Dado Ruvic/Reuters Os pagamentos no Zoom poderão ser feitos por PayPal ou cartão de crédito

O aplicativo de videochamadas Zoom quer se tornar um lugar para eventos virtuais. A empresa anunciou nesta quarta-feira, 14, uma plataforma chamada OnZoom, que permitirá que usuários marquem eventos online, com a possibilidade de monetização. De acordo com o site The Verge, o recurso já está disponível nos Estados Unidos em uma versão de testes, e será expandido para o mundo todo em 2021.

A plataforma vai disponibilizar ferramentas para venda de ingressos: os eventos virtuais em questão poderão ser palestras e até cursos. Para organizar um evento, será necessário ter uma conta paga no Zoom — para assistir, porém, basta uma conta gratuita.

Segundo o Zoom, o limite de participantes é de 1 mil usuários, e pode ser controlado pelo organizador do evento. Os pagamentos poderão ser feitos por PayPal ou cartão de crédito.

O Zoom anunciou também uma integração com aplicativos corporativos terceiros diretamente nas chamadas. Será possível, por exemplo, acessar tarefas no Asana ou ver um documento no Dropbox sem fechar a janela da videoconferência.

A empresa disse em comunicado que a integração com os apps “ajuda a disponibilizar todos os aplicativos que você precisa para ser produtivo e permite um fluxo livre de informações entre as equipes seja antes, durante ou depois da reunião”.