A empresa americana Zoom, dona do aplicativo de videochamadas homônimo, disse nesta quarta-feira, 22, que está lançando uma atualização com funções de criptografia para o serviço de teleconferência. Segundo a companhia, as novas funções vão aumentar o nível de proteção e segurança de dados dos usuários. A atualização vai ficar disponível para as pessoas ao longo desta semana, informou a empresa em uma nota.

Com o anúncio, as ações da empresa subiam em torno de 5% no pregão desta quarta-feira, 22, às 14h56 (horário de Brasília), sendo negociadas por cerca de US$ 150.

Anthony Wallace/AFP Zoom cresceu 19 vezes em meio à quarentena, mas está cheio de problemas.

O Zoom vive uma trajetória de altos e baixos nesse período de isolamento social por conta do coronavírus. Entre dezembro e março, a empresa cresceu 19 vezes em número de usuários, chegando a 200 milhões de pessoas.

Com o crescimento, porém, o app ganhou os holofotes e acabou tendo inúmeras falhas de privacidade e segurança descobertas – o que levou empresas e órgãos governamentais a deixar de usar o aplicativo. Um dos maiores problemas aconteceu quando foi descoberto que a empresa não criptografava, de fato, as chamadas e mensagens enviadas pelos usuários.

Após a descoberta das falhas, o presidente executivo do Zoom, Eric Yuan, veio a público dizer que trabalharia em um plano de contingência de 90 dias para corrigir as falhas. A empresa também contratou Alex Stamos, ex-chefe de segurança do Facebook, como conselheiro.

Outra mudança importante feita pela empresa foi a de que agora os usuários podem escolher em qual servidor da empresa serão guardados os seus dados – a mudança ocorreu após uma denúncia de que a empresa havia passado dados à China por meio de servidores no país asiático.