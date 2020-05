Dado Ruvic/Reuters Zoom compra empresa de segurança

O Zoom anunciou nesta quinta-feira, 7, que comprou a Keybase, um serviço de compartilhamento seguro de mensagens e arquivos, por um valor não revelado. O objetivo é que a Keybase ajude a criar uma criptografia de ponta a ponta para a plataforma de videoconferência do Zoom.

A empresa, que enfrentou críticas dos usuários por não divulgar que seu serviço não possuía criptografia de ponta a ponta, disse que planeja desenvolver ferramentas que dará maior controle aos administradores de videoconferências e que permitirá usuários a participar de reuniões mais seguras.

O Zoom foi um um dos grandes beneficiados do confinamento causado pelo coronavírus, com milhões de trabalhadores e estudantes usando a plataforma para realizar suas tarefas. Preocupações quanto a sua segurança, porém, levaram empresas como a SpaceX e a Ericsson a proibir que seus funcionários utlizassem o serviço - no Brasil, a Anvisa adotou medida similar.

Desde então, a companhia adotou um plano de 90 dias para a aumentar a segurança do serviço, o que incluiu a contratação dos serviços de Alex Stamos, ex-chefe de segurança do Facebook, e atualizações constantes ao serviço. O esforço, de forma geral, foi bem recebido por especialistas em segurança. A Keybase faz parte desse plano, e assim, o Zoom espera dissipar os temores sobre o seu serviço.