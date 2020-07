Zoom/Divulgação Por US$ 599, Zoom for Home deve chegar ao mercado no mês de agosto

O Zoom anunciou nesta quarta-feira, 15, o Zoom for Home, um conjunto de hardware e software para facilitar tarefas do trabalho remoto, como chamadas de vídeo, ligações e agenda. No lançamento, o primeiro produto anunciado foi o Zoom for Home DTEN ME, aparelho que consiste em um monitor de 27 polegadas, com chegada prevista para agosto no mercado, por US$ 599.

O dispositivo é resultado de uma parceria com a fabricante de telas DTEN e pode ser conectado a computadores e dispositivos que utilizam a solução de videochamadas da empresa. No aparelho, há três câmeras grandes angulares incorporadas para vídeo, um conjunto de 8 microfones para áudio em reuniões e telefonemas, e e uma tela sensível ao toque. Para utilizar o aparelho, é necessário ter uma licença Zoom Meeting.

“Depois de experimentar o trabalho remoto nos últimos meses, ficou claro que precisávamos inovar em uma nova categoria dedicada aos trabalhadores remotos", afirmou Eric Yuan, presidente executivo do Zoom. "Estou muito orgulhoso pela equipe, por continuar pensando fora da caixa e provar que o Zoom é a melhor plataforma de comunicações unificadas que pode atender às necessidades de todos os tipos de usuários".