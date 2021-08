Zoom Na visão do aluno, apenas a câmera do professor e a sua própria imagem ficam disponíveis na tela

Os dias de distração com colegas na câmera de uma aula online estão contados — se depender do Zoom. A empresa está lançando uma ferramenta para permitir que apenas o professor consiga ver todos os alunos na chamada, para evitar que os estudantes se distraiam uns com os outros durante o período de classe.

Chamada 'Modo Foco', a função pode ser acionada pelo professor, ou por quem esteja administrando a chamada, e automaticamente esconde os vídeos dos estudantes em suas plataformas. Nessa visão o aluno vê apenas a tela do professor e a sua própria câmera. O professor, porém, tem acesso ao vídeo de todos os alunos no seu computador.

A medida é mais uma das que a plataforma implementou durante a pandemia, onde a demanda pelo Zoom cresceu exponencialmente com os encontros presenciais proibidos em muitas escolas.

A função também contempla outras modalidades de reuniões, como chamadas individuais, e, segundo o site The Verge, é gratuita para todos os usuários — o comunicado oficial do Zoom não menciona a informação. A ferramenta pode ser encontrada no menu de "configurações de chamada".