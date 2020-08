Dado Ruvic/Reuters Zoom Phone chega ao Brasil

Gigante das videochamadas, o Zoom anunciou nesta segunda, 17, a chegada do seu serviço telefônico ao Brasil. Voltado para o mercado corporativo, o Zoom Phone permite ligações ilimitadas nacionais e para outros 40 países por preços entre US$ 8 e US$ 20 por mês, dependendo do plano escolhido.

O produto combina ligações do tipo VoIP, que realiza chamadas pela internet, com serviços de telefonia tradicional, conhecida pela sigla PSTN (Public Switched Telephone Network). E permite que funcionários de empresas também tenha um número telefônico local, que pode ser alterado em caso de mudanças de país.

O serviço pode ser integrado com outras suítes de produtividade, como o Office 365 e o G Suite. "Acreditamos que diferentes setores, como varejo, indústria e o mercado financeiro, podem se beneficiar do serviço", afirmou em ligação com jornalistas líder global dos produtos Phone e Rooms.

Além do Brasil, outros 24 países ganharam o serviço. A empresa não revela quantos clientes espera atrair com o novo produto. Ao todo, o Zoom tem 300 milhões de usuários em todo o mundo, principalmente entre os que usam o serviço gratuito de videochamadas.