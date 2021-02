Dado Ruvic/Reuters Usuários com contas gratuitas no Zoom poderão ativar as legendas automáticas

A plataforma de videoconferencias Zoom anunciou na quarta-feira 24 que usuários do serviço gratuito poderão utilizar o recurso de closed-caption, as legendas automáticas em tempo real. A funcionalidade tem como objetivo ser um recurso de acessibilidade para a comunidade de pessoas com deficiências auditivas.

Antes, o recurso estava disponível apenas para quem assinava a versão premium do Zoom e somente os apresentadores da live podiam adicionar suas transcrições ou usar um serviço de terceiro para a transmissão na plataforma. Até o momento, inglês é o único idioma disponível para essa funcionalidade, devido ao avanço das pesquisas em inteligência artificial nos países anglófonos.

"Como parte do nosso compromisso em conectar usuários por todo o mundo, nós estamos focados em melhorar nossas funções para fornecer uma plataforma que é acessível para todas as comunidades em que atuamos", afirmou Jen Hill, diretora de marketing de produto do Zoom. Entre outras funções que a plataforma já tem, estão teclado acessível, caixa de vídeo para intérprete e leitor de tela.

O concorrente Google Meet já disponibiliza as legendas automáticas de forma gratuita desde o começo da pandemia do novo coronavírus.