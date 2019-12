A Zoop, plataforma de serviços financeiros e pagamentos que faz parte do grupo Movile, anunciou nesta terça-feira, 17, um balanço do ano acompanhado de novidades. Fundada em 2013 por Rodrigo Miranda e Fabiano Cruz, a empresa atingiu a marca de R$ 7 bi processados e registrou mais de 200 milhões de transações durante 2019, crescimento que é quatro vezes maior que o volume processado no ano passado.

Além disso, o primeiro escritório na cidade de São Paulo será inaugurado no primeiro semestre do ano que vem. Sediada no Rio de Janeiro, a Zoop espera abrir mais de 100 postos de trabalho com a chegada à capital paulista.

Divulgação/Zoop Rodrigo Miranda e Fabiano Cruz fundaram a Zoop em 2013 para facilitar as funções de pagamentos das empresas

Em seis anos de existência, mais de US$ 20 mi já foram levantados em investimentos e a habilitadora de fintechs conta com mais de 500 parceiros, como iFood, Avec, FIT, Magapay e Sympla.

Agora, com os números positivos, a empresa vai expandir também sua sede no Rio de Janeiro, que já conta com 260 funcionários. As mudanças na Zoop incluem a chegada de Alessandro Raposo, ex-Redecard, para assumir a diretoria de estratégias e produtos.