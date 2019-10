Zuckerberg fala ao Congresso dos EUA nesta quarta sobre moeda digital libra

O presidente-executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, planeja reconhecer no Congresso que o Facebook não é o 'mensageiro ideal' para seu projeto de moeda digital libra, devido às críticas contínuas à empresa.

Segundo texto do depoimento, Zuckerberg dirá que apoia o adiamento do lançamento de libra, atualmente programado para meados de 2020, até que preocupações regulatórias dos EUA sejam totalmente resolvidas. E ele acrescentará que a moeda digital visa facilitar transferências de dinheiro, e não competir com moedas soberanas ou impactar a política monetária.

Zuckerberg deve falar na quarta-feira, 23, perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara, onde deve enfrentar críticas dos parlamentares, cautelosos com os esforços do Facebook de criar uma moeda digital e fazer outras incursões na área financeira.

No depoimento, Zuckerberg reconhece as críticas, mas insiste que o projeto da libra tem mérito e pode ajudar milhões de pessoas, facilitando a transferência de dinheiro. Ele também observará que outros países, como a China, já estão investindo em projetos similares.

“Acredito que isso é algo que precisa ser construído, mas entendo que não somos o mensageiro ideal no momento”, diz o texto. “Tenho certeza que as pessoas gostariam que fosse alguém, não o Facebook, que apresentasse essa ideia”.

Embora reconheça erros, Zuckerberg insiste que a tecnologia, e o Facebook em particular, ainda tem muito a oferecer, e se opõe às fortes críticas à empresa.

“Se o ceticismo saudável se tornar hostilidade total, colocaremos muito progresso em risco”, diz o documento. “Entendo que as pessoas têm preocupações com a libra. Mas acho que seria ruim para o nosso país e o mundo se as empresas fossem desencorajadas a enfrentar desafios como esse”.