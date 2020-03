A Chan Zuckerberg Initiative (CZI, na sigla em inglês), instituição filantrópica de Mark Zuckerberg, anunciou nesta sexta, 27, a doação de US$ 25 milhões para pesquisas que possam encontrar melhores tratamentos contra o covid-19. Os fundos serão direcionados para a Covid-19 Therapeutics Accelerator, iniciativa que vem concentrando esforços na área e que deve trabalhar com a Organização Mundial de Saúde.

Inicialmente, serão disponibilizados US$ 20 milhões, enquanto os outros US$ 5 milhões serão destinados caso seja necessário. De acordo com a Forbes, o presidente do Facebook é o quarto homem mais rico do mundo, com patrimônio estimado em US$ 60,6 bilhões.

Nick Wass/AP Photo Fundação da família Zuckerberg doará 25 milhões para pesquisas relacionadas ao coronavírus

Covid-19 Therapeutics Accelerator já havia recebido US$ 50 milhões da Gates Foundation, instituição filantrópica comandada por Bill Gates, fundador da Microsoft. Antes dos fundos direcionados por Zuckerberg, a iniciativa já tinha levantado US$ 125 milhões.

"Estamos empolgados com essa parceria com a Gates Foundation, a Wellcome e Mastercard para ajudar a comunidade biomédica rapidamente identificar, desenvolver e testar tratamentos para o covid-19", disse comunicado da CZI.

