Jim Wilson/ The New York Times Fortuna de Mark Zuckerberg diminuiu com a queda das ações do Facebook

Leia mais Facebook cria processo de autorização para donos de páginas nos Estados Unidos

O Facebook está preocupado com a notícia de que Campbell Brown, chefe de parceria de notícias da rede social, teria dito sob anonimato que Mark Zuckerberg não se preocupa com as empresas de mídia. O jornal The Australian, de propriedade do magnata Rupert Murdoch, publicou que durante uma reunião de quatro horas a portas fechadas, Brown disse a executivos de mídia australianos que Mark Zuckerberg não se importa com os veículos de imprensa.

No encontro, a executiva, que já foi âncora da CNN, disse ainda que tem carta branca de Zuckerberg para fazer mudanças na rede social e que pretende ajudar os veículos a reviver o jornalismo; "caso contrário, nos próximos anos vocês estarão na UTI", acrescentou ela. Em resposta ao site Business Insider, o Facebook disse que as citações não foram precisas e retiradas de contexto.

"Essas citações simplesmente não refletem a discussão que tivemos na reunião. Sabemos que há muito mais a fazer, mas nossa meta no Facebook é ajudar o jornalismo a ter sucesso e prosperar, tanto na nossa plataforma quanto fora dele. Isso significa um novo foco na construção de modelos de negócios sustentáveis, e é sobre isso”, disse Brown, por meio de nota divulgada à imprensa. O jornal disse que tem gravações da reunião, mas ainda não tornou os áudios públicos.

Antonia Sanda, responsável pela comunicação do Facebook na Austrália e Nova Zelândia que a rede social está “desapontada que a tentativa de engajar um diálogo aberto e construtivo com os editores tenha sido mal interpretada”.

Eco. Não é a primeira vez que o Facebook e Murdoch ou um de seus jornais se bicam. Em janeiro, em meio à discussão na alteração recente de algoritmo do Facebook, que passou a dar menos destaque às notícias em prol de publicações feitas pelos próprios usuários, Murdoch defendeu que a empresa de Mark Zuckerberg deveria pagar pelas notícias.

Em comunicado divulgado na época pela News Corp, Murdoch afirmou que “o Facebook e o Google popularizaram fontes de notícias pouco confiáveis por meio de algoritmos que são lucrativos para as duas companhias, mas que se provaram claramente pouco confiáveis”, disse o empresário.

Na mesma publicação, o dono da Fox criticou as sugestões de reparação feitas por Facebook e Google aos danos que causaram nas empresas de mídia.“As soluções paliativas que as duas empresas apresentaram até agora são inadequadas do ponto de vista comercial, social e jornalístico.” Murdoch disse ainda que o pagamento de uma taxa não traria grande impacto para o Facebook, mas poderiam ser de suma importância para as empresas jornalísticas.