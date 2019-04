Tom Brenner/The New York Times Zuck acredita que chegou a hora de se submeter à regulação

Um ano depois do escândalo Cambridge Analytica, no qual os dados de 87 milhões de pessoas no Facebook foram usados indevidamentes pela firma de marketing político, Mark Zuckerberg que chegou a hora de submeter sua empresa à regulação de governos. O pedido de regras mais severas veio num texto publicado no sábado, 30, em sua página pessoal e no jornal Washington Post.

"Acredito que precisamos de um papel mais ativo de governos e reguladores. Ao atualizar as regras para a internet, podemos preservar o que há de melhor nela - liberdade para as pessoas se expressarem e para empreendedores para construir coisas novas - enquanto a protegemos a sociedade de danos mais amplos", diz ele.

O fundador do Facebook pede regulação em quatro áreas que considera fundamentais: conteúdo nocivo, integridade de eleições, privacidade e portabilidade de dados.

Em relação à privacidade, Zuckerberg pediu por regras globais espelhadas no GDPR, a lei de proteção de dados da Europa. O GDPR passou valer em maio de 2018 e pode punir em 4% da receita anual ou € 20 milhões, o valor que for maior, empresas que expuserem os dados dos cidadãos do continente.

A pedida de Zuckerberg por um GDPR global pode ser apenas uma antecipação para que sua empresa não tenha que atender regulações diversas que devem ser discutidas e entrar em vigor em diferentes regiões do mundo.

Em relação a conteúdo nocivo, o chefão do Face disse que agentes independentes poderiam estabelecer padrões em relação à distribuição desses conteúdos, e que as companhias deveriam ser reguladas seguindo esses padrões. "A regulação poderia determinar o patamar mínimo para aquilo que é proibido e exigir que as companhias construam sistemas para manter conteúdo nocivo ao mínimo possível", escreveu.

O Facebook foi criticado por permitir a transmissão ao vivo do massacre de Christchurch, Nova Zelândia, que deixou 50 mortos e 50 feridos. No total, o vídeo ficou no ar por 29 minutos (17 ao vivo e 12 após o seu final) o que permitiu milhares de reproduções.

"Legisladores sempre me falam que temos muito pode sobre o discurso, e, fracamente, eu concordo. Passei a acreditar que não devemos tomar tantas decisões importantes sobre discurso", disse.

Sobre conteúdo eleitoral, Zuckerberg disse que regulação poderia criar padrões comuns de verificação de atores políticos. Desde as eleições presidenciais nos EUA em 2016, o Facebook é acusado de ser ferramenta de manipulação de resultados nas urnas em diferentes países, incluindo o Brasil.

Já a respeito da portabilidade de dados, o executivo ressaltou a importância de usuários de diferentes serviços poderem transferir seus dados de uma plataforma a outra - ele, porém, não tocou nas críticas de que o Facebook entrega os dados de seus usuários em formato que pouco pode ser aproveitado em outros sites.

Em 2018, o Facebook aumentou os gastos com lobistas nos EUA, onde a atividade é legalizada - a empresa se prepara para um embate regulatório no país. Além disso, a pré-candidata à presidência dos EUA, Elizabeth Warren, prometeu desmembrar gigantes da tecnologia em companhias menores. Ela fala abertamente em anular a aquisição do instagram e do WhatsApp pelo Facebook.