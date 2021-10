Aaron P. Bernstein/Reuters Mark Zuckerberg, fundador e presidente executivo do Facebook

A pane no Facebook desta segunda-feira, 4, que tirou do ar serviços como WhatsApp, Facebook e Instagram, também trouxe prejuízos financeiros para Mark Zuckerberg, além da turbulência em uma semana onde a identidade da ex-funcionária que vazou documentos da empresa foi revelada. Segundo a revista americana Forbes, o dono do Facebook perdeu cerca de US$ 5,9 bilhões em seis horas de serviços interrompidos, baixando sua fortuna para US$ 117 bilhões.

Registrada em diversos países, a queda dos sistemas do Facebook começou por volta das 12h20 (horário de Brasília) - a volta começou a acontecer lentamente apenas na noite desta segunda. Segundo a empresa, funcionários estavam trabalhando para restabelecer os serviços e uma equipe foi alocada para tentar resetar manualmente os servidores.

Com isso, as mais de seis horas fora do ar trouxeram ao Facebook perdas financeiras por publicidade na plataforma, além de outros serviços que também eram providos a partir das plataformas. No fechamento do mercado, as ações do Facebook também caíram. Embora outras empresas de tecnologia também tenham visto o movimento, a retração do Facebook é maior. A rede social chegou a ter queda de 5,3%, mas fechou o dia com redução de 4,89%, a maior desde novembro do ano passado. A queda ocorreu numa onda de retração das ações de empresas de tecnologia, mas a rede de Zuckerberg ficou abaixo do patamar das concorrentes, que viram reduções no valor dos papéis de 2,8%.

Na fortuna pessoal, Zuckerberg perdeu o que representa aproximadamente 5% do total que possui. O empresário ocupa, agora, a sexta posição no ranking da Forbes de pessoas mais ricas do mundo. Na pane, Sheryl Sandberg, diretora de operações do Facebook, também viu sua fortuna diminuir — a número 2 da empresa contabiliza, agora, US$ 1,9 bilhão, após perder US$ 22 milhões com o apagão.