Leah Mills/Reuters Encontro de Zuckerberg com autoridades da UE será na próxima segunda-feira, 17

O presidente executivo do Facebook, Mark Zuckerberg, se reunirá com os comissários digital e da indústria da União Europeia em 17 de fevereiro, disseram autoridades da UE nesta terça-feira, 11, dias antes dos dois comissários apresentarem propostas de regulação de gigantes da tecnologia dos Estados Unidos e a da China.

Além da comissária europeia de concorrência e digital, Margrethe Vestager, e do comissário do mercado interno, Thierry Breton, Zuckerberg também se encontrará com a chefe de justiça, Vera Jourova, disseram as autoridades.

Vestager e Breton devem anunciar propostas em 19 de fevereiro para criar um mercado único de dados na Europa, com o objetivo de desafiar o domínio de gigantes da tecnologia dos EUA, como Facebook, Google e Amazon, de acordo com uma proposta da Comissão Europeia vista pela Reuters.

Eles também vão propor regras sobre a inteligência artificial. Espera-se que a Comissão busque feedback antes de finalizar as regras.

O Facebook já está na mira de Vestager sobre o direito da empresa de usar dados coletados de seus anunciantes para qualquer finalidade, incluindo o lançamento de produtos concorrentes, de acordo com um inquérito visto pela Reuters.

A última aparição pública de Zuckerberg em Bruxelas foi em 2018, quando ele se reuniu com líderes do Parlamento Europeu para responder a perguntas sobre como os dados de 2,7 milhões de usuários europeus foram inadequadamente compartilhados com a consultoria política Cambridge Analytica.