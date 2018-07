Stephen Lam/Reuters Mark Zuckerberg é presidente do Facebook

O presidente do Facebook, Mark Zuckerberg, deve comparecer ao Congresso dos Estados Unidos nas próximas semanas para responder dúvidas dos parlamentares sobre privacidade de dados e outras questões relativas ao escândalo em relação ao uso ilícito de dados da rede social pela Cambridge Analytica, disse uma fonte à agência de notícias Reuters. A rede social, porém, não confirma as informações.

Na última segunda-feira, 26, a Comissão Judiciária do Senado americano convocou o executivo para dar explicações sobre o caso em uma audiência no dia 10 de abril. Outros comitês, como o de Energia e Comércio da Câmara e do Senado, também anunciaram que pediram a presença de Zuckerberg.

Na semana passada, Zuckerberg disse que iria depor ao Senado se fosse “a pessoa mais preparada” para responder sobre o escândalo da Cambridge Analytica na empresa. O executivo também foi convocado pelo Parlamento britânico, mas já informou que não irá participar de audiências no país europeu; ele enviará outros executivos da rede social.

A pressão para que o executivo do Facebook comparecesse às casas legislativas aumentou esta semana, quando a autoridade regulatória de comércio dos EUA (FTC, na sigla em inglês) tornou oficial uma investigação sobre a rede social.