REUTERS

Novo sistema operacional da Apple, o iOS 9 já está instalado em 66% dos dispositivos da companhia – que incluem o iPhone, o iPad e os iPods de última geração. A informação foi divulgada pela empresa nesta quarta-feira, 4, e apresenta um crescimento na adesão ao sistema em relação ao último levantamento feito pela Apple, realizado em outubro. O iOS 9, vale lembrar, foi disponibilizado em 16 de setembro.

De acordo com os dados, no início do mês passado 57% dos usuários da Apple já utilizavam o novo iOS 9. Após o lançamento da atualização — o 9.1 —, mais pessoas começaram a realizar o download do sistema. O motivo estaria no fato de que a primeira versão possuía alguns problemas, que faziam o smartphone travar. O 9.1, entretanto, corrigiu os bugs e permitiu o acesso a alguns outros recursos, como novos emojis.

Na primeira medição, realizada em setembro, a taxa de aprovação do iOS 9 estava em 50% e a Apple disse que o novo sistema estava recebendo a adesão mais rápida da história da empresa. O anterior, o iOS 8, teve que esperar até janeiro para chegar a números semelhantes ao do iOS 9.

Além dos dados da adesão do iOS 9, a Apple mostrou que 25% dos dispositivos iOS ainda usam a versão 8 — mesmo tendo um dispositivo com suporte ao iOS 9. Outros 9% estão usam o iOS 7.