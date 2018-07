Marcio Fernandes/ESTADÃO

Ao entrar no apartamento do casal Augusto e Maira Faustino, os olhos de qualquer pessoa brilham. Não apenas pela beleza do lugar, mas também porque eles refletem as dezenas de luzes ativadas sem ninguém perceber. Com apenas um toque dos dedos na tela do smartphone, é possível ativar a luminária da sala ou as luzes do quarto. A cor das luzes e sua intensidade também podem ser ajustados.

“O mais incrível disso é que podemos criar novos ambientes”, diz a arquiteta Maira Faustino, enquanto envia um comando que faz uma série de LEDs instalados no armário da cozinha assumirem uma coloração roxa. “Não é só conforto. A automação abriu um mundo de possibilidades para nós.”

Os dispositivos instalados no apartamento do casal, que lembra aquelas casas futuristas dos filmes de ficção científica, vão muito além do controle de iluminação. Eles podem ver, de qualquer lugar do mundo, as imagens da casa em tempo real, graças ao sistema de segurança. O sistema também permite controlar as persianas das janelas.

O funcionamento de tudo isso, porém, depende da energia elétrica. Mas o que acontece quando a acaba a luz? “É, este é um problema”, diz Faustino.

Para que Maira e Augusto pudessem usufruir da casa conectada, eles tiveram que desembolsar cerca de R$ 45 mil. Segundo a Munddo, integradora responsável pelo projeto, a casa de Maira traz algumas das tecnologias mais sofisticadas à venda no mercado brasileiro.

Dificuldades. Instalar todos os dispositivos no apartamento não foi fácil. Os donos do apartamento procuravam um trabalho que exigisse poucas mudanças, já que o imóvel passou por uma reforma recentemente.

“A reforma foi uma loucura e eu não queria mais quebrar nada”, diz a proprietária.

A busca por profissionais foi intensa, já que se tratavam de várias tecnologias diferentes. O casal encontrou uma integradora que colocou diversos profissionais para cuidar do projeto – não havia um profissional que dominasse todas as tecnologias que seriam instaladas na residência.

O próximo passo do casal? Instalar o sistema de som em toda a casa. Com isso, eles conseguirão ligar ou desligar o som em cada cômodo. “Nós poderemos adaptar som e luz de acordo com as pessoas que estão em casa. Será incrível”, diz Maira, enquanto pergunta para Augusto em qual parte do app ela deve acender a luz da adega.