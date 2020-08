Herman Miller A cadeira Embody Gamer é uma criação da Herman Miller com a Logitec

Cadeiras específicas para gamers viraram artigos extraordinariamente cobiçados durante a pandemia, o que transformou o o ato de sentar-se e o de jogar em ocupações muito comuns. De março a meados de maio, a Amazon viu um aumento de mais de 300% nas vendas de cadeiras para jogos. No geral, os gastos com videogames nos Estados Unidos atingiram um pico de 10 anos em junho, de acordo com um relatório do NPD Group, uma empresa de pesquisa de mercado.

O que significa que, sabendo ou não, os especialistas em ergonomia tinham um grande desafios em mãos.

Não é incomum que um gamer profissional fique sentado por 13 horas seguidas. E, durante as temporadas de torneios, há muitas semanas em que as equipes não tiram nem um dia de folga dos treinos, disse Noah Francis, 22 anos, jogador profissional de Counter-Strike do Team Envy, que se profissionalizou aos 15 e é mais conhecido como “Nifty”.

Síndrome do túnel do carpo, artrite, dor crônica e lesões por esforço repetitivo muitas vezes resultam das muitas horas de jogo. “Pescoço de nerd” e “braço de teclado” são termos usados com frequência.

A cadeira é “um componente essencial” para o suporte corporal, disse Michelle Robertson, professora da Northeastern University e diretora do Comitê de Pesquisa em Ergonomia de Escritório. Uma boa cadeira, disse ela, é aquela que tem recursos ajustáveis e apoios de braço, que sustenta a coluna e oferece um assento que se incline. Ela alivia a tensão nos músculos que sustentam o corpo quando alguém fica sentado por longos períodos.

“Esteja você no escritório ou jogando, você precisa apoiar o corpo”, disse Robertson. O pessoal do escritório, os animadores, os contadores — todos eles têm isso em comum com os gamers.

Sentando com estilo

Cadeiras de jogos autênticas imitam o design dos assentos de carros esportivos, disse Scott Richards, presidente de operações norte-americanas da AKRacing, uma empresa de cadeiras para jogos. Elas têm apoios laterais para encostar as pernas durante longos períodos e um encosto bem ajustado para apoiar o pescoço e a coluna. Enquanto as cadeiras de escritório são geralmente feitas de malha, as cadeiras de jogos são feitas de espuma e couro (ou couro de poliuretano). Os modelos podem custar entre US$ 100 e US$ 800 nos EUA.

Existem muitas imitações no mercado. “Muitas das chamadas cadeiras de jogos por aí são apenas uma cadeira de escritório com um pedaço de couro vermelho brilhante costurado”, disse Richards.

Os designers da Herman Miller optaram por um estilo mais minimalista, que refletisse a maneira como os gamers se vestiam e se apresentavam. “Historicamente, os videogames têm uma estética de design evidente: cores vibrantes, agressivas, bastante masculinas”, disse Peter Kingsley, diretor de marketing da divisão de games da Logitech. A cadeira também tem um preço exorbitante, bem Herman Miller: US$ 1.495. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU