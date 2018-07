Aparelho custa US$ 725 nos Estados Unidos

Montblanc, que tem 110 anos de história, acaba entrar de cabeça na era da tecnologia. A empresa anunciou uma caneta inteligente, chamada Montblanc Augmented Paper. Além de permitir que as pessoas escrevam no papel, ela tem memória interna que armazena tudo o que é escrito. Todo o conteúdo pode ser transferido para um aplicativo, o que permite editar, destacar usando cores diferentes ou mesmo transferir as notas para outros aplicativos.

“Nada se compara à sensação de escrever no papel, mas, em um mundo digital, ser capaz de compartilhar o trabalho e pensamentos digitalmente tornou-se essencial”, explica o presidente executivo da Montblanc Internacional, Jérôme Lambert, em nota.

A caneta tem bateria para oito horas e uma memória que suporta até cem páginas de notas.

Sofisticação. Apesar da caneta ser o grande destaque, a empresa também lançou acessórios, como um caderno feito de couro italiano, e o Montblanc Hub, um sistema de armazenamento em nuvem – similar ao Google Drive e Dropbox. Ele é exclusivo para armazenar o material escrito com a caneta. O preço, porém, é acessível para poucos: o kit completo custará US$ 725 (o equivalente a R$ 2,5 mil).