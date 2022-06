Chip East/Reuters - 17/7/2022 Apple lançou o iPod em 2001 e, desde o iPhone em 2007, o tocador portátil de músicas perdeu espaço dentro da companhia

Quando a Apple reconheceu de forma discreta o fim do iPod no início de maio, alguns ficaram nostálgicos pela trilha sonora codificada digitalmente da juventude. Outros foram rápidos em nos dizer que seus velhos reprodutores de mp3 continuam funcionando como se ainda fosse 2004. E um número grande de pessoas ficou com dúvidas.

Como recuperar tudo que está na memória do meu iPod? A Apple ainda conserta essas coisas? E, mais importante ainda para alguns: onde devemos escutar música agora?

Agora, vamos às dúvidas desta semana.

Adoro meu iPod, então o que usarei no lugar dele caso quebre? Tenho vídeos (gravados por mim) e milhões de músicas, mais do que no meu próprio computador. Não gosto do meu iPhone, então provavelmente não o usarei para escutar música. Também não sou muito fã de streaming – e não quero pagar pelo serviço.

Se ajuda de alguma forma, você com certeza não é o único que ainda adora seu iPod. E sua pergunta toca em duas questões muito interessantes a respeito das quais outras pessoas escreveram também. Falemos delas separadamente.

Resgatar suas antigas músicas e vídeos. Sem dúvidas é possível extrair as mídias de iPods, até mesmo daqueles mais antigos. O processo pode ser um pouco complicado, entretanto – não importa se você vai usar um Mac ou PC, terá que verificar se seu computador pode visualizar arquivos ocultos e vasculhar toda a estrutura de armazenamento do seu iPod. Assim que conseguir fazer isso, poderá arrastar e soltar os arquivos direto no seu computador, mesmo que ele não seja o mesmo usado anteriormente com seu iPod.

Mas se você estiver disposto a gastar um pouco, há um modo mais fácil. Passei o fim de semana testando aplicativos que afirmavam transferir com facilidade arquivos de iPods para PCs ou Macs, alguns deles não conseguiram nem sequer reconhecer o reprodutor de mp3 conectado. (Estou falando de você, AnyTrans.) Porém, um aplicativo chamado iMazing funcionou como mágica.

Se você estiver querendo recuperar um pequeno número de músicas e vídeos, talvez nem precise pagar pelo serviço – o iMazing permite a transferência de 50 arquivos de um iPod para um computador gratuitamente. Acima dessa quantidade será preciso desembolsar algum dinheiro. A empresa cobra a taxa única de US$ 34,99 pelo uso do aplicativo com um dispositivo da Apple, e o valor pode subir dependendo de quantos iPods você queira extrair conteúdo.

Encontrar um novo tocador de músicas. Sei que parece que o mundo deixou para trás os mp3 players, mas isso não é de todo verdade. A Sony ainda fabrica alguns reprodutores de música portáteis da marca Walkman e a SanDisk (empresa mais conhecida pela produção de chips de armazenamento para outros gadgets) também tem uma linha de minúsculos tocadores de música “Clip”.

A desvantagem? A menos que você encontre uma boa oferta em um aparelho da Sony, muitos daqueles com preços acessíveis não valem tanto a pena. E aqueles que funcionam – e soam – como estrelas do rock podem custar mais do que a maioria das pessoas espera. Este da marca coreana Astell & Kern custa US$ 749, e é o modelo mais barato fabricado por ela.

Aqui vai o que eu recomendaria. Durante anos, a LG (empresa mais conhecida por TVs e eletrodomésticos) produziu smartphones com qualidade de som maravilhosa quando usados com os fones de ouvido certos. O segredo? Ela era quase a única empresa que usava conversores digital-analógico (DACs, na sigla em inglês) de qualidade em seus dispositivos.

Meus amigos do site Android Authority fazem um ótimo trabalho analisando informações geekies. Resumindo: alguns celulares LG (por exemplo, qualquer um da série V, ou o G7, ou mais recentes) são ótimos tocadores de música. E como os smartphones LG foram praticamente um fracasso nos Estados Unidos, é possível encontrar esses dispositivos em sites como o eBay por quase uma pechincha. (Isto é, até que as ofertas comecem por fim a diminuir.) De qualquer forma, assim que tiver um deles em mãos, basta mover suas músicas para o telefone e voilà: você terá um iPod Touch que toca música melhor do que o verdadeiro.

Outra alternativa é se esforçar ao máximo nos cuidados de seu iPod atual para mantê-lo funcionando por mais tempo – algo em que outro leitor estava muito interessado.

Ainda tenho um iPod Classic que, ao contrário de muitos outros produtos da Apple possuídos por mim ao longo dos anos, deixou de funcionar mais ou menos em um ano. Adoraria fazê-lo funcionar outra vez porque os carros novos não têm tocadores de CD e a minha coleção é enorme. Onde posso consertá-lo? A Apple ainda se preocupa com consertos mesmo tendo deixado de fabricar os dispositivos?

Como talvez você já suspeitasse, a Apple considera seu iPod oficialmente obsoleto. Na prática, isso significa duas coisas: primeiro, a Apple não vai se incomodar em tentar consertá-lo para você. E segundo, a Apple diz em seu site que as assistências técnicas autorizadas não podem nem mesmo encomendar as peças de reposição para esses produtos (com exceção de algumas circunstâncias fora do comum, enfim).

Levando isso em consideração, diria que você tem algumas opções. Poderia, por exemplo, pesquisar assistências em sua cidade que talvez estejam dispostas a analisar seu caso. A maioria desses locais costuma trabalhar com smartphones, tablets e computadores, mas você pode ter sorte. Caso contrário, a rede de consertos ubreakifix oferece serviço de reparo por correio e parece ainda consertar iPods mais antigos como o que você tem.

Mas se você tiver aquela pontinha de interesse por coisas do tipo faça você mesmo, pode tentar consertar seu iPod por conta própria. Não faltam tutoriais em vídeo para ajudá-lo a descobrir como trocar peças possivelmente problemáticas. (Alguns deles conseguem ser engraçados e abrangentes.)

(Mas se os manuais passo a passo bastante visuais são mais o seu estilo, é difícil encontrar uma opção melhor que a coleção de guias do iFixit.)

Com as peças certas – digamos, uma bateria mais potente e um adaptador que substitui discos rígidos antigos por cartões de memória SD fáceis de se encontrar –, seu iPod Classic pode funcionar muito melhor em 2022 do que a Apple jamais imaginou. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA