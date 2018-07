REPRODUÇÃO

A Apple não havia tornado público o número de vendas do seu relógio Apple Watch, lançado em abril, e agora é possível entender suas razões. O caso é que, apesar dos indicadores promissores na época do seu lançamento, o Apple Watch vem acumulando quedas de até 90%.

Os dados são da empresa de pesquisa de varejo Slice. Segundo seu estudo mais recente, os relógios inteligentes da Apple passaram de uma média de 200 mil unidades vendidas na semana de lançamento para 20 mil poucos dias depois.

Essa média se manteve até o fim de maio, quando as vendas caem novamente, indo abaixo de 10 mil em meados junho.

Segundo a Slice, dois terços dos relógios vendidos são do modelo ‘Sport’, a versão mais barata, vendida por US$ 350. O resto do bolo se divide entre os modelos mais caros, vendidos a partir de US$ 550, e alguns da edição luxuosa, vendidos por US$ 10 mil. Segundo a empresa, os raros ‘Edition’ tiveram menos de 2 mil unidades comercializadas.

Tamanho do tombo

Mas quão ruins são esses números? Antes do seu lançamento, a Apple disse esperar vender 20 milhões de unidades até o fim do ano.

Segundo a Slice, a Apple vendeu 777 mil unidades em maio – em comparação a pulseira inteligente Fitbit teve 850 mil unidades vendidas –, além de 1,5 milhão na semana de lançamento (a última de abril).

Assumindo, portanto, que a empresa tenha vendido 2,3 milhões até o fim de maio, a média de junho em diante deveria ser de 83 mil unidades vendidas até o fim do ano.

Se continuar nesse ritmo de queda, o sonho dos 20 milhões só ficará mais distante.