Valentyn Ogirenko/Reuters - 30/4/2020 Novos hábitos da pandemia alteraram as telas de início dos celulares

Tchau, Uber, Open Table e aplicativos de companhias aéreas nas quais não voo mais.

Olá, DoorDash, Zoom e aplicativos para escolher vinho e beber em casa.

Como os políticos e os jornais não nos deixam esquecer, já se passou um ano desde que o novo coronavírus nos transformou em eremitas pandêmicos. Uma maneira menos óbvia de medir como sua vida mudou é dar uma olhada nos aplicativos do seu smartphone.

Abra a tela inicial do seu celular: o que está bombando e o que não está?

O que está na sua tela inicial não é apenas o conjunto dos seus aplicativos favoritos - é uma janela para suas prioridades. Seus principais aplicativos são a maneira pela qual você se informa, trabalha, se distrai e se conecta com as pessoas de quem gosta.

Muitas pessoas editam sua tela inicial para ter acesso aos aplicativos que usam com mais frequência (se você não souber como, mostrarei mais abaixo). Para alguns, a organização da tela inicial é uma obsessão que faz os aplicativos competirem por um cobiçado lugar ao sol, que os organiza em pastas ou mesmo os alinha por cores. E, no outono passado, os iPhones seguiram o Android, permitindo que as pessoas personalizassem ícones e adicionassem ‘widgets’, pequenos retângulos que fornecem informações como previsão do tempo e notícias sem a necessidade de abri-los.

Apple Lançados em 2020 no iOS, os widgets deixam tela do aparelho ao gosto do usuário

Na minha tela inicial, posso ver quanto da minha vida passei para o mundo on-line. Adicionei o Zoom e muitos outros aplicativos de chat de vídeo, aplicativos de rastreamento de entrega (UPS e FedEx) e um aplicativo para consultas virtuais com meu médico. Amigos e colegas me disseram que suas telas iniciais ganharam aplicativos para pedir delivery (Postmates), fazer check-in na escola virtual das crianças (Google Classroom) e cortar o acesso de seus filhos ao roteador Wi-Fi (Eero).

O que está faltando na minha tela inicial: aplicativos para fazer reservas (OpenTable), pedir café para viagem (Starbucks) e qualquer coisa relacionada a viagens aéreas (United) e transporte público (Transit).

Não temos dados gerais sobre como as pessoas reorganizaram suas telas iniciais. Mas sabemos que a indústria de aplicativos registrou um ano excepcional em 2020 - refletindo um boom maior da economia digital, desde as compras on-line à telemedicina. Nos Estados Unidos, baixamos 10% mais aplicativos em 2020 do que em 2019, de acordo com a App Annie, uma empresa que mede atividades de aplicativos. Ela diz que, no segundo semestre de 2020, os americanos gastaram, em média, mais de quatro horas por dia em um dispositivo móvel - quase 40% a mais que em 2019. Isso aconteceu quando muitos de nós estávamos presos em casa.

Os aplicativos mais baixados do país em 2020 foram TikTok e Zoom, de acordo com a App Annie.

As instalações dos dez aplicativos de treino mais populares atingiram o pico em abril de 2020, um aumento de 171% ano a ano nos Estados Unidos, de acordo com a Sensor Tower, outra empresa que mede aplicativos.

Por outro lado, a empresa diz que as instalações de aplicativos de viagens caíram 17% na primeira semana de março, em comparação com o ano anterior, pouco antes das ordens de isolamento social. E despencaram 26% desde a primeira semana de março em 2019.

Tempo é dinheiro

Cada vez mais, há uma correlação entre os aplicativos que usamos e os vencedores e perdedores da nossa economia. Uma estatística chocante: a riqueza de nove dos maiores titãs da América aumentou em mais de US$ 360 bilhões durante a pandemia - e todos eles são barões da tecnologia. Vale a pena perguntar: a quais interesses seus aplicativos estão servindo de verdade?

Mesmo que você não tenha começado a mexer na sua tela inicial, seu telefone ainda reúne algumas pistas reveladoras sobre como você está gastando seu tempo e dinheiro. Se você não usa um aplicativo por algum tempo, os iPhones tentam economizar espaço de armazenamento arquivando aplicativos que você não abriu por 30 dias - basta procurar por um pequeno ícone de nuvem ao lado do nome do aplicativo. Meus aplicativos arquivados parecem um panegírico à minha vida nos Tempos de Antes (você se foi, mas jamais será esquecido, Sky Guide, aplicativo que usei para identificar constelações durante as férias).

Seu telefone também pode relatar quais aplicativos você usa. No iPhone, se você continua deslizando para a esquerda até não poder mais, aparecerá uma tela chamada App Library. No canto superior direito, um agrupamento chamado “sugestões” mostra quais aplicativos você usa com mais frequência em determinado horário do dia. Os demais agrupamentos também são organizados pelos aplicativos que você usa com mais frequência.

Outra maneira de rastrear o uso dos aplicativos é ativar as funções de “tempo de tela” ou “bem-estar digital” em iPhones e telefones Android, respectivamente. Eles vão relatar quais aplicativos você usa mais semana a semana.

Edite sua tela inicial

Se você está pronto para editar seus aplicativos - e suas prioridades -, é muito simples.

Num telefone Android como o Samsung Galaxy, basta tocar e segurar por um segundo no ícone de um aplicativo e, em seguida, você pode movê-lo ou excluí-lo.

No iPhone, abra sua tela inicial e toque e segure numa parte vazia da tela. Todos os seus aplicativos começarão a balançar, como se estivessem apertados para fazer xixi. Depois de fazer isso, você pode arrastá-los para um local diferente ou telas diferentes, ou tocar no sinal de menos no pequeno círculo para excluí-los. Para adicionar um widget, toque e segure numa parte vazia da tela e toque no sinal de mais no canto superior esquerdo.

Meu conselho: faça com que os aplicativos mereçam sua valiosa atenção. Se houver algum cuja mera presença o vicie feito cigarros (estou olhando para você, Instagram), esconda-o em pastas ou nas próximas páginas da tela inicial.

Ou então pense em criar telas iniciais diferentes para o dia de trabalho e o tempo pessoal: o iOS 14 permite que você ligue ou desligue qualquer uma das páginas do aplicativo entrando no modo de edição do aplicativo e, em seguida, tocando nos pontos na parte inferior. (Você sempre pode acessar qualquer aplicativo rapidamente com a pesquisa - no iPhone, basta tocar levemente e puxar para baixo para abrir uma caixa de pesquisa).

Algumas das pessoas mais felizes que conheço não têm quase nada nas suas telas iniciais. / TRADUÇÃO DE RENATO PRELORENTZOU