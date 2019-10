Loic Venance / AFP Instagram removerá aba Seguindo

Até o final desta semana vai ficar um pouco mais difícil bisbilhotar a vida dos amigos no Instagram. A rede social removerá a aba Seguindo, local que exibe as postagens que seus amigos estão curtindo, comentando e seguindo. A empresa já havia removido a seção de alguns usuários em agosto. Agora, o Instagram confirmou ao site BuzzFeed News que o recurso será retirado para todos os usuários até o fim da semana. Após a mudança, o ícone do coração, que hoje mostra as seções Você e Seguindo, mostrará apenas a sua atividade.

De acordo com o diretor de produto do Instagram, Vishal Shah, a janela foi removida por uma questão de simplicidade e pelo fato de a maioria dos usuários não conhecer o recurso. "As pessoas não sabem que suas atividades aparecem para os seus seguidores. Portanto, temos um caso em que não apenas a ferramenta não está servindo para o que criamos, mas também causa surpresa às pessoas quando descobrem que suas atividade estão aparecendo para os seguidores ”, disse Vijai Shah ao BuzzFeed News.

O Instagram anunciou a mudança uma semana após lançar um novo aplicativo, o Threads. A ideia é que o novo app rivalize com o Snapchat e funcione para que os usuários conversem com seus melhores amigos. Por meio do Threads, será possível compartilhar imagens, vídeos e até localização. Você seleciona uma lista de amigos, e as mensagens só são enviadas para esse grupo de pessoas mais próximas. O novo produto estará disponível em breve tanto para Android, quanto para iOS.