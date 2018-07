Matheus Mans/Estadão O celular da Alcatel brilha de acordo com a notificação

A fabricante de celulares Alcatel anunciou nesta segunda-feira, 27, seus dois novos smartphones: o A5 LED e o A3. O anúncio, que aconteceu durante o Mobile World Congress (MWC), maior evento de smartphones e que acontece em Barcelona, na Espanha, chamou a atenção por conta das funcionalidades do A5 LED, que conta com uma traseira coberta de luzes de LED interativas e que permitem uma fácil percepção de notificações.

De acordo com a fabricante, os LEDs na parte traseira do celular indicam para o usuário se ele está recebendo chamadas, mensagens, alertas e até notificações em redes sociais, como Facebook e WhatsApp. Ou seja: o usuário pode programar para que o celular fique azul ao receber notificações na Instagram ou verdes ao receber mensagens no WhatsApp. Além disso, quando estiver reproduzindo música no aparelho, as luzes irão brilhar de acordo com o ritmo musical.

Além das luzes, o aparelho ainda conta com tela LCD de 5,2 polegadas e com resolução HD, 2 GB de memória RAM e 16 GB de memória de armazenamento interno. E, para suportar a energia gasta com as luzes de LED e a tela de 5,2 polegadas, o aparelho vem com uma bateria de 2.800 mAh — um pouco abaixo do últimos lançamentos em smartphones. A câmera, enquanto isso, decepciona com apenas 8 megapixels na traseira e 5 MP na frontal. O dispositivo também terá um versão mais turbinada, com 3 GB de RAM e 32 GB de memória interna.

O modelo Alcatel A3, enquanto isso, é mais potente para tirar fotografias: a câmera traseira é de 13 megapixels com flash de LED, e a frontal de 5 MP. Nos restantes das características internas, ele está um pouco abaixo do A5: a tela é de 5 polegadas, memória RAM de 1,5 GB e tem armazenamento interno de 16 GB. A bateria também perde um pouco de força, com capacidade de 2.460 mAh. O A3 também terá versão maior, assim como o A5 LED.

De acordo com a empresa, o A5 LED chegará ao Brasil no segundo trimestre deste ano por cerca de R$ 1 mil. Enquanto isso, o A3 chegará na mesma época por R$ 649. As duas versões turbinadas ainda não possuem preço e data de lançamento definida.