Taba Benedicto/O Estado de S. Paulo Amazon antecipa venda do Echo no Brasil

Aqueles que desejam conversar com uma caixa de som conectada já podem adquirir o Echo, principal dispositivo do tipo que a Amazon traz ao Brasil. A gigante varejista resolveu antecipar as vendas do dispositivo, que estava com venda prevista para novembro.

A terceira geração do Echo, a versão mais recente da caixinha que conta com a assistente Alexa, está em pré-venda no site da Amazon por R$ 700. O dispositivo será comercializado oficialmente a partir de 21 de outubro. A reportagem fez contato com a empresa, que até a publicação deste texto não havia comentado sobre a antecipação das vendas.

A Amazon anunciou no início de outubro a chegada ao País de sua linha de caixas conectadas, que inclui, além do Echo, o Dot, uma caixinha menor, e o Echo Show 5, que tem tela. A gigante anunciou a chegada em português da assistente Alexa, o que exigiu até a criação de um 'inglês brasileiro'.

Em relação ao Dot e ao Echo Show 5, o Echo possui maior qualidade no som. De acordo com a varejista, o áudio do novo dispositivo é de 360°. O lançamento também possui Woofer de Neodímio 3 e Tweeter de 0,6.