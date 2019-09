Glenn Chapman/AFP O anel inteligente da Amazon vibra quando o usuário recebe notificações e chamadas

A assistente de voz Alexa, da Amazon, está mais do que nunca ao alcance dos dedos. A empresa de tecnologia de Jeff Bezos acaba de anunciar, nesta quarta-feira, 25, o anel inteligente Echo Loop. O equipamento tem uma armação de titânio e dois microfones internos, e funciona pareado a dispositivos iOS e Android. As informações são do site The Verge.

Para ativar o anel inteligente, é preciso pressionar um pequeno botão. A tecnologia vestível também vibra quando o usuário recebe notificações e chamadas. A Amazon vai disponibilizar quatro tamanhos do anel e, para garantir que o produto caiba no dedo do usuário, a empresa pretende enviar kits de ajustes gratuitos contendo imitações em plástico de todas as versões do Echo Loop.

O aparelho tem uma base de carregamento, conectada por cabo USB, e exige 90 minutos para carga completa. A promessa é de autonomia de um dia, considerando “uso intermitente”.

O Echo Loop já está disponível para compra em pequenas quantidades e apenas por convite. O preço promocional é de US$ 130, mas a previsão é de que o produto chegue ao mercado custando US$ 180.

Outras novidades

Em evento nesta terça-feira, 25, a Amazon também anunciou outros produtos equipados com a assistente de voz Alexa, entre eles os óculos Echo Frames, que custarão a partir de US$ 179, e os fones de ouvido sem fio Echo Buds, disponíveis por US$ 129.

Outra novidade é a opção de uso de vozes de celebridades na Alexa. Segundo a agência de notícias Reuters, o primeiro a interpretar Alexa será o ator Samuel L. Jackson — o Nick Fury da franquia de filmes de super-heróis da Marvel.

De olho nas críticas recentes sobre armazenamento de dados, a Amazon também apresentou dois novos comandos da Alexa para que as pessoas saibam quais informações estão sendo coletadas pela assistente. O usuário poderá perguntar “Alexa, diga o que você ouviu?” e “Alexa, por que você fez isso?” para entender o mecanismo de registro da tecnologia. Além disso, a empresa disse que permitirá que os usuários deletem gravações a cada três ou oito meses.