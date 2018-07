AP Photo/Elaine Thompson David Limp, VP de dispositivos e serviços da Amazon, mostra os novos aparelhos da empresa

A Amazon anunciou na tarde desta quarta-feira, 27, uma série de novos dispositivos da linha de caixas de som conectadas Echo. Todos os novos aparelhos vão usar a assistente de voz Alexa, criada pela empresa de Jeff Bezos. Entre os dispositivos, há um rádio relógio inteligente, um aparelho voltado para fazer chamadas de voz e até uma linha de 'botões conectados' para jogos em família.

O principal destaque foi o Echo Spot, espécie de rádio relógio conectado, que tem uma tela circular sensível a toque, de 2,5 polegadas, e pode ser usado para fazer videoconferências. Além da função de "despertador", outra utilidade do Echo Spot é servir como babá eletrônica.

O aparelho vai começar a ser vendido em 19 de dezembro no mercado americano e custa US$ 130. Para analistas, ele é um cruzamento do Echo Dot (versão menor do Echo, lançada em 2016) e do Echo Show (primeiro dispositivo da família a ter uma tela sensível a toque).

Redesenho. Dois novos aparelhos são mais tradicionais: o Echo Plus é uma versão remodelada do Amazon Echo originalmente lançado em 2014. Com o mesmo tamanho que seu antecessor, o aparelho ganhou melhorias na parte de som e de reconhecimento de voz, além de ter compatibilidade com mais de 100 dispositivos de casa conectada.

Com três cores disponíveis, o Echo Plus virá com uma lâmpada inteligente Philips Hue em cada caixa – ele chega ao mercado norte-americano em 31 de outubro, por US$ 149. Já a primeira versão do Echo foi redesenhada e ficou menor, custando US$ 99 – é possível comprar três deles por US$ 250, em uma promoção especial. O aparelho já está à venda no site da Amazon nos Estados Unidos.

Outra novidade é que, no aparelho, a assistente pessoal Alexa é capaz de realizar múltiplas tarefas com um só comando. Ao ouvir "Alexa, bom dia", por exemplo, a assistente é capaz de abrir janelas, pegar informações sobre o tempo, acender as luzes e até começar a ferver água no fogão, se for o caso.

Jogos e ligações. Outro novo produto anunciado pela Amazon nesta quarta-feira foi o Echo Connect, um pequeno dispositivo que permite que você faça e receba ligações telefônicas com ajuda da Alexa – o aparelho terá ligacão com o número de telefone do usuário, para que as outras pessoas consigam identificá-lo. O Echo Connect vai custar US$ 35 nos EUA.

Mais divertido são os Echo Buttons, pequenos botões do tamanho de um disco de hóquei, que poderão ser usados para jogos de perguntas e respostas promovidos pela Alexa – transformando a sala de estar de qualquer casa em um game show televisivo. O par de Echo Buttons será vendido por US$ 20 nos EUA.

TV e carros. A Amazon fez ainda dois anúncios no evento: o primeiro é que, a partir de 2018, a assistente de voz Alexa estará presente em alguns veículos Mini, da fabricante alemã BMW. A integração contará com microfones espalhados pelo carro, e Alexa também aparecerá na tela do automóvel.

A empresa apresentou ainda uma nova versão da Fire TV, seu dispositivo capaz de deixar qualquer televisão inteligente. No formato de um pendrive, a nova versão da Fire TV agora tem suporte a vídeos em resolução 4K e tecnologia High Dynamic Range (HDR), bem como integração com a Alexa e o sistema de som Dolby Atmos. O dispositivo custa US$ 70, bem abaixo da Apple TV 4K, rival lançado pela Apple no início do mês, que custa US$ 179.