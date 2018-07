Reprodução

A gigante varejista Amazon deve lançar uma versão portátil de seu assistente pessoal controlado por voz, conhecido como Echo. Com o tamanho de uma lata de refrigerante, a caixa de som portátil vai se chamar Fox e terá funções similares a sua versão original, de acordo com o jornal The Wall Street Journal.

Ao contrário do Echo que precisa se manter ligado para atender aos comandos de voz, o Fox só vai funcionar quando o usuário apertar um botão. Com isso, o dispositivo não deve consumir muita bateria quando estiver fora de uso.

Embora o preço do Fox ainda não tenha sido divulgado, fontes entrevistadas pelo jornal acreditam que o aparelho será mais barato que Echo, que custa US$ 180 (cerca de R$ 730).

Rival da Siri. A caixa de som inteligente Echo é capaz de responder perguntas, criar listas de compras, reproduzir músicas e ainda controlar outros dispositivos nas residências, como lâmpadas conectadas. O produto ganhou recentemente novos recursos, como informações sobre trânsito e previsão do tempo, recomendações de restaurante do aplicativo Yelp e acesso a serviços de streaming de música.

A empresa lançou o Amazon Echo em novembro de 2014. O produto é uma caixa de som, mas dá acesso à assistente pessoal Alexa, que funciona de maneira similar à Siri, da Apple. A ideia do dispositivo surgiu de experimentos para testar a ativação de comandos de voz e coletar dados sobre o comportamento dos usuários no site de varejo da empresa.

O dispositivo apresenta boas perspectivas de mercado. Na semana passada, a montadora Ford, por exemplo, anunciou que vai integrar o Amazon Echo aos seus automóveis para permitir que os motoristas possam controlar dispositivos inteligentes em suas residências a partir do painel de controle de carros conectados.