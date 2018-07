Essential Essential Phone, novo smartphone do criador do Android

A gigante do comércio eletrônico Amazon e a chinesa Tencent são as mais novas investidoras do ambicioso projeto de Andy Rubin, o criador do sistema operacional Android. A startup Essential, que fabrica o smartphone de mesmo nome, informou nesta quarta-feira, 9, que recebeu US$ 300 milhões em um aporte financeiro liderado pelas duas empresas.

O smartphone Essential vai chegar às lojas dos Estados Unidos nas próximas semanas, segundo a fabricante. O aparelho, que possui uma tela sensível ao toque que ocupa toda a parte frontal do aparelho, vai custar US$ 699 e será vendido, desbloqueado, na Amazon e nas lojas da Best Buy nos Estados Unidos.

Além da tela ampla, o Essential possui especificações técnicas em linha com smartphones avançados, como iPhone 7 e Galaxy S8. O smartphone foi construído para funcionar com uma linha de acessórios, que inclui uma câmera que filma em 360 graus e pode ser acoplada à parte superior do smartphone, além de um conector para transmissão de dados sem fio.

Na parte de software, o aparelho tenta manter as coisas mais simples para os usuários do que os concorrentes por meio do Essential OS. O sistema quer fazer uma espécie de ponte para conectar-se com sistemas e dispositivos de outros fabricantes. Além do smartphone, a Essential também está desenvolvendo uma caixa de som inteligente, similar ao Echo, da Amazon.

Trata-se da segunda rodada de investimentos levantada pela startup de Rubin. A primeira aconteceu em fevereiro do ano passado, quando o fundo Redpoint e a Playground Global -- fundo de venture capital também fundado por Rubin -- investiram US$ 30 milhões na empresa. Segundo fontes de mercado, a empresa já tentou levantar investimentos com o fundo Vision Fund, do gigante japonês SoftBank, mas não obteve êxito após a Apple, fabricante do iPhone, se unir ao fundo.